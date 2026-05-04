Hürmüz Boğazı'nda patlama ve yangın: Güney Kore gemisi alev aldı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Hürmüz Boğazı’nda seyreden Güney Kore merkezli HMM Company’e ait bir kuru yük gemisinde patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı bildirildi. Şirket, olayın makine dairesinde başladığını doğrularken, bölgedeki güvenlik alarmı üst seviyeye çıkarıldı.

MAKİNE DAİRESİNDE YANGIN

HMM Company tarafından yapılan resmi açıklamada, yangının çıkış noktasına ilişkin bilgi verildi. Şirket yetkilileri, kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktığını belirterek, patlamanın ve yangının nedenine dair araştırmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

SEUL’DEN İLK AÇIKLAMA

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’ndaki olayla ilgili bilgilerin doğrulanma aşamasında olduğunu duyurdu. Bakanlık yetkilisi, mürettebatın durumuna ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"İlk tespitlerimize göre vatandaşlarımız arasında can kaybı bulunmuyor."
Kritik bir geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nda, şu an itibarıyla Güney Kore bayraklı 26 geminin bulunduğu belirtiliyor. Olayın bölgedeki deniz trafiğine etkisi ve yangının son durumuna ilişkin incelemeler devam ediyor.

