Dünyanın en önemi petrol nakil hatlarından biri olan Hürmüz Boğazında tansiyon giderek yükseliyor. Amerika; İran'ı hedef alan askeri yığınağını arttırırken bölgeden 4 sivil gemiye yönelik sabotaj eylemi yapıldığı bilgisi geldi. Eylemin yapıldığı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fucerya Limanı, Körfez'in en önemli petrol sevkiyat noktası olarak biliniyor.

ABD'nin İran'ı kuşatmaya yönelik askeri yığınak kararının ardından Hürmüz Boğazı ve körfezde tansiyon yükseliyor.Bölgenin petrol sevkiyatının ana terminal noktalarından olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyra limanında demirli gemiler sabote edildi.Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi resmi makamları sabotaj eylemi iddialarını doğruladı. Abu Dabi makamları sabotaj eyleminde dört geminin zarar gördüğünü, liman tesislerinin ise zarar görmediği açıklandı.Ulusal Kanal'ın ulaştığı bölge kaynakları olay gecesi limanda yedi ila on patlamanın meydana geldiğini ve petrol transfer tesislerinin de zarar gördüğü bilgisini paylaştı.Açıklamada olayın nasıl gerçekleştiğine veya kimler tarafından yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Şu ana kadar eylemi üstlenen herhangi bir örgüt de olmadı.Birleşik Arap Emirlikleri'nin sabotaj açıklamasının ardınan bir açıklama da Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından geldi.Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Birleşik Arap Emirlikleri karasuları yakınlarında iki Suudi Arabistan petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurdu.Suudi Bakan Falih, iki petrol tankerinin pazar akşamı Basra Körfezi yolunda, Birleşik Arap Emirlikleri karasuları yakınlarında sabotaja uğradığını belirterek, "Pazar günkü bu saldırı, deniz yolu taşımacılığını ve tüm dünyadaki tüketicilerin petrol tedarik güvenliğini tehdit etmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.Tankerlerden birinin petrol yüklemesi yapmak üzere Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na gitmekte olduğunu belirten Falih, sabotajın herhangi bir can kaybı veya yakıt sızıntısı ile sonuçlanmadığını ancak iki geminin yapısında ciddi hasara yol açtığın ıkaydetti.Suudi Arabistan Enerj iBakanı Falih'in açıklamasında gemilerinin Fuceyra Limanı'nda gerçekleşen saldırıda mı yoksa farklı bir sabotaj eyleminde mi hedef alındığına ilişkin bilgiye yer verilmedi.