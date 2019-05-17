ABD Hürmüz boğazındaki provokasyon hamlelerine bir yenisini ekledi. ABD Donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri, Hürmüz Boğazından geçiş yaptı. Gözler Tahran’ın yapacağı karşı hamlede. ABD’nin savaşın fitilini ateşlemesi halinde İran’ın olası Hürmüz Savunması hangi stratejiye dayanacak? İşte İran’ın savunma gücü ve olası savunma planı.

ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyerleri USS Gonzales ile USS McFaul'un Basra körfezine giriş yaptıkları öğrenildi.



ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nün Savunma Bakanlığı'ndaki kaynaklara dayandırarak yaptığı açıklamada, "savaş gemilerinin herhangi bir zorluk yaşamadan ve İran güçlerinin herhangi bir "taciziyle" karşılaşmadan sorunsuz bir şekilde ilerlediği" belirtildi.



ABD'nin söz konusu adımlarını "pskiolojik savaş" olarak nitelendiren İran ise, her türlü saldırganlığa karşı hazır olduklarını ilan etti.



İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, askeri hazırlıklarının en üst düzeyde olduğunu belirterek, "ABD ve siyonist cephe, bu kez de yenilginin acısını tadacak" dedi.



Olası bir Amerikan saldırısına İran'ın Hürmüz savunma planının hazır olduğu belirtiliyor.



Askeri kaynaklara göre, İran Ordusu ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı Deniz kuvvetleri deniz altı ve su üstü birlikleri olası her senayoya hazır.



Peki İran savunmasına üstünlük sağlayan stratejik unsurları neler?



Bölgenin savunmasında, İran'a alan üstünlüğü sağlayan, Buşehr, Bender Abbas, Hürrem şehr olmak üzere üç deniz üssünün önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor.



Basra körfezi içerisinde İran'ın elini kuvvetlendiren bir diğer üstünlük ise körfezdeki adalara kurulmuş askeri deniz üsleri.



İran'ın Farsi Askeri Deniz Üssü, Larak ve Sirri ile Abu Musa Askeri Deniz Üssü'nde bulunan askeri kuvvetlerinin olası bir saldırda savunma kalesi konumunda olacağı tahmin ediliyor.



İran'ın olası Hürmüz savunmasında denizaltı kuvvetleride önemli bir rol üstlenecek.



İran'ın mini denizaltı filosu sabotaj kabiliyetleri bakımından uçak gemilerinin "korkulu rüyası" olarak değerlendiriliyor.



İran'ın denizaltı filosunda ayrıca Kuzey Kore yapımı süper küçük denizaltılar da yer alıyor.



İran Donanmasının su üstü filosunda da füze gemileri, anti denizaltı gemileri, çıkarma ve mayın tarama gemileri, ayrıca hücumbotlar yer alıyor.



Hürmüz'ün su üstü savunmasında en önemli rolün Denizsavar füzelerle donatılmış küçük ebatlı hafif hücumbotlar tarafından üstlenileceği en yüksek olasılık olarak değerlendirilıyor.



İran donanmasının hazır kıta durumda savunmaya hazır durumda. Ancak İran'da karar alıcıların öncelikli tercihi "Amerikan provakasyonuna karşı soğukkanlı adımlar atmak" formülüyle özetleniyor.





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