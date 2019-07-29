İngiltere ile İran arasında Hürmüz gerilimi tırmanıyor. İngiltere bölgedeki filosunu takviye etmeye devam ediyor. İngiliz Savunma Bakanlığı Montrose gemisinin ardından Dunkan'ın da bölgeye ulaştığını bildirdi. İngiliz savaş gemileri İngiliz ticaret filosunu koruyacak.

İngiltere'nin, İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'nde görevlendirdiği yeni savaş gemisi Duncan bölgeye ulaştı.



Açıklamayı İngiliz Savunma Bakanlığı yaptı.



Açıklamada "Kraliyet donanmasının Duncan gemisi, İngiliz bandıralı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişine Montrose ile birlikte destek vermek üzere Körfez'e vardı" ifadesi kullanıldı.



Montrose'un Ortadoğu'daki görevine 2022'ye kadar devam edeceği vurgulandı.



İran, 4 Temmuz'da kendi tankerleri Grace 1'in İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ta alıkoyulmasının ardından 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Stendo İmpero'ya Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti.



Müdahalenin ardından İngiltere, savaş gemilerinin Hürmüz'deki ticaret gemilerine eşlik edeceğini duyurmuştu. Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Avrupa liderliğinde deniz koruma misyonunu oluşturulması için girişimde bulunmuştu.



İngiltere'nin bu hamlesinin ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper de, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini duyurmuştu.





ulusal.com.tr