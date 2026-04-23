BM Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo, ABD ve İsrail’in bölgedeki istikrarı hedef alan operasyonlarının küresel çapta ağır bir insani bedel ödeteceğini vurguladı. Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen sevkiyatın sekteye uğraması, dünya gübre arzının üçte birini ortadan kaldırırken; yakıt tedarik zincirindeki kopuşlar tarımsal üretimi felç etme noktasına getirdi. De Croo, Washington merkezli bu gerilimin, savaş bugün dursa dahi onlarca yıllık kalkınma hamlelerini sekiz haftada yok ettiğini ve kitlesel bir yoksulluk dalgasını tetiklediğini kaydetti.

MAĞDUR COĞRAFYALAR: HİNDİSTAN’DAN MISIR’A GIDA TEHDİDİ

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan acil durum raporunda, askeri müdahalelerinin dünya genelinde bir gıda felaketine yol açtığı belirtildi. Küresel gübre ve enerji akışının kesilmesi sonucu özellikle Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Somali, Sudan, Tanzanya, Kenya ve Mısır gibi ülkeler gıda güvenliği krizinin merkezine yerleşti. Uzmanlar, Washington ve müttefiklerinin bölgedeki statükoyu bozma girişimlerinin bedelini, gıda güvencesini kaybeden milyonlarca insanın ödeyeceği uyarısında bulundu.

EKONOMİK TAHRİBAT VE İNSANİ YARDIM KRİZİ

Askeri saldırganlığın küresel ekonomiye maliyeti şimdiden dünya gayri safi yurtiçi hasılasında %0,5 ile %0,8 arasında bir kayba neden oldu. UNDP Başkanı De Croo, bölgesel krizin insani yardım rotalarını da tıkadığını ve finansal desteklerin azalmasıyla en savunmasız toplulukların kaderine terk edildiğini bildirdi. Siyonizm eksenli askeri stratejilerin yarattığı bu tahribat, küresel istikrarın ve on yıllardır inşa edilen ekonomik yapıların "emperyal hırslar" uğruna feda edildiği bir tabloyu gözler önüne serdi

