Hürmüz'de ABD ablukası ikinci gününde de delindi: Petrol ve gıda rotasından sapmadı!

Washington’ın 13 Nisan itibarıyla yürürlüğe koyduğu Hürmüz Boğazı ablukası, bölgedeki deniz trafiği ve uluslararası ticaret aktörleri tarafından test edilmeye devam ediyor. ABD’li yetkililerin "ablukanın kırılamadığı" yönündeki açıklamaları, küresel gemi takip sistemlerinden gelen anlık verilerle çelişti. Boğazdan geçen gemi sayısının artması, Atlantik merkezli zorlama politikaların bölge denklemi üzerindeki etkisini tartışmaya açtı.

PETROL VE GIDA ROTASINDAN SAPMADI

Deniz trafiği verileri (MarineTraffic), ablukanın ilan edilmesinden bu yana Hürmüz’ün batısına, yani Basra Körfezi’ne doğru ilerleyen kritik yük gemilerini kayıt altına aldı. Washington’ın engelleme girişimlerine rağmen operasyonel takvimini sürdüren gemiler, ablukanın askeri ve siyasi sınırlarını zorladı:

Agios Fanourios I (Malta Bayraklı VLCC): Hindistan’dan yola çıkan ve Umman Körfezi’nde iki gün bekleyen süper ham petrol tankeri, bugün TSİ 16.51’de boğazı geçti. Geminin 16 Nisan’da Irak’ın Basra Limanı’na ulaşarak yükleme yapması planlanıyor. Bu geçiş, abluka sonrası Basra Körfezi’ne giren ilk büyük ham petrol tankeri olarak kayda geçti.

Rosalina (Panama Bayraklı Kuru Yük): Brezilya’dan hareket eden gıda yüklü gemi, bugün boğaz geçişini tamamladı. Geminin varış noktasının doğrudan İran’ın İmam Humeyni Limanı olduğu ve taşıdığı yükün "insani gıda" olarak tanımlandığı görüldü.

WASHİNGTON’IN "TAM BLOKAJ" İDDİASI SAHADA KARŞILIK BULMADI

ABD’nin 13 Nisan TSİ 17.00’da başlattığı deniz ablukası, İran limanlarına yönelik lojistik akışı kesmeyi hedeflerken, bölgedeki aktörlerin bu karara direnç gösterdiği gözlemleniyor. ABD askeri unsurlarının gözetimi altındaki bölgede 4 geminin geçiş yapmış olması, ilan edilen ablukanın "geçirgen" yapısını ve uluslararası deniz hukukunun zorlandığı yeni bir gerilim evresini işaret ediyor.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE LOJİSTİK GÜVENLİK SORGULANIYOR

Enerji koridorlarının kalbi niteliğindeki Hürmüz Boğazı’nda yaşanan bu gelişmeler, ABD’nin bölgesel tahakküm kurma çabasının lojistik maliyetlerini ve siyasi sonuçlarını gündeme taşıdı. Gıda ve enerji gibi hayati kalemlerin sevkiyatının devam etmesi, bölge ülkelerinin ve küresel ticaret devlerinin Washington’ın tek taraflı müdahalelerine karşı takındığı "stratejik mesafeyi" de somutlaştırıyor.

Hürmüz’deki gemi trafiği, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının caydırıcılığı ile küresel piyasaların ihtiyaçları arasındaki gerilimin en sıcak sahası olmaya devam ediyor.