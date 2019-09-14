Husiler Arabistan'da petrol tesislerine saldırdı
Yemen'de Suudi güçleri ile savaşan Husiler Arabistan'daki petrol tesislerine saydırdı. Aramco tesislerine düzenlenen siha'lı saldırı sonrası rafinerilerde yangın çıktı. Yangın ancak sabaha karşı kontrol altına alınabildi. Suudi yetkililer saldırıda ölü ve yaralı olmadığını bildirdi
DÜNYA 14.09.2019, 16:42
SİHA'lar Suudi petrol devi Aramco'yu vurdu. Dünyanın en büyük rafinerisinde yangın çıktı.
Cumayı cumartesine bağlayan gece, sabaha karşı, Suudi Arabistan'ın doğusunda petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesise silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.
Al Arabiya televizyonu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan yetkilileri saldırılarda ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi.
Saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi.
Husiler, orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerini hedef alıyor.
ulusal.com.tr
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