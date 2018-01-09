Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki saldırılara maruz kalan Husiler'den, Kızıldeniz uyarısı geldi. Husiler tarafından oluşturulan Yüksek Siyasi Konsey'in başkanı Salih el Samad, saldırıların devam etmesi durumunda Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığını engelleyeceklerini söyledi.

Amrika'nın Yemen’deki müttefiki Mansur Hadi yanlısı gruplara karşı mücadele eden Husiler, El Hudey'deyi bombalayan Suudi Arabistan'ı tehdit etti.



Ensarullah hareketine bağlı Husilerin oluşturduğu Yüksek Siyasi Konsey'i başkanı Salih el Samad, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini uyardı.



Başkent Sana'nın kontrolünü elinde tutan Husiler, saldırıların devam etmesi halinde Kızıldeniz'de uluslararası deniz taşımacılığına izin vermeyeceklerini belirtti.



Kızıldeniz petrol taşımacılığı için önemli bir ticaret yolu. Körfez ülkeleri dünyanın dört bir yanına Kızıldeniz üzerinden petrol taşımacılığı yapılıyor.



Husiler, müzakere masasına oturmak için de saldırıların sonlandırılmasını şart koşuyor. Samad, şartlarının yerine getirilmesi halinde Yemen'deki çatışmaları sonlandırmak, bölgede istikrar ve güvenlik için anlşamaya hazır olduklarını ifade etti.



Samad, Husilerin El Hudeyde'den çekilmesini öngören plana benzer adımların vakit kaybı olduğunu savundu.







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