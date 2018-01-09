banner965
Ortaylı: Her yerde her şeyi konuşan adam politikacı olmaz
Ortaylı: Her yerde her şeyi konuşan adam politikacı olmaz
"FETÖ ile mücadelede 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı"
Çaylar ÇAYKUR'dan
Çaylar ÇAYKUR'dan
Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması

Husiler'den, Kızıldeniz uyarısı geldi

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki saldırılara maruz kalan Husiler'den, Kızıldeniz uyarısı geldi. Husiler tarafından oluşturulan Yüksek Siyasi Konsey'in başkanı Salih el Samad, saldırıların devam etmesi durumunda Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığını engelleyeceklerini söyledi.

Husiler'den, Kızıldeniz uyarısı geldi

Amrika'nın Yemen’deki müttefiki Mansur Hadi yanlısı gruplara karşı mücadele eden Husiler, El Hudey'deyi bombalayan Suudi Arabistan'ı tehdit etti. 

Ensarullah hareketine bağlı Husilerin oluşturduğu Yüksek Siyasi Konsey'i başkanı Salih el Samad, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini uyardı. 

Başkent Sana'nın kontrolünü elinde tutan Husiler, saldırıların devam etmesi halinde Kızıldeniz'de uluslararası deniz taşımacılığına izin vermeyeceklerini belirtti. 

Kızıldeniz petrol taşımacılığı için önemli bir ticaret yolu. Körfez ülkeleri dünyanın dört bir yanına Kızıldeniz üzerinden petrol taşımacılığı yapılıyor. 

Husiler, müzakere masasına oturmak için de saldırıların sonlandırılmasını şart koşuyor. Samad, şartlarının yerine getirilmesi halinde Yemen'deki çatışmaları sonlandırmak, bölgede istikrar ve güvenlik için anlşamaya hazır olduklarını ifade etti. 

Samad, Husilerin El Hudeyde'den çekilmesini öngören plana benzer adımların vakit kaybı olduğunu savundu.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Yemen #suudi arabistan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İSKİ'de kadro mücadelesi
Sonraki Haber
Orban, Müslüman mültecileri "İstilacı" olarak gördüğünü söyledi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.