Husilerden ABD uçak gemisi ve destroyerlerine saldırı

Seri'nin açıklamasına göre, Husiler Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 8 saat süren iki ayrı saldırı düzenledi. İlk saldırıda Umman Denizi'nde yer alan ABD uçak gemisi "Abraham Lincoln" insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındı. Seri, bu saldırının ABD'nin Yemen'e yönelik bir operasyon hazırlığında olduğu iddiası üzerine gerçekleştirildiğini belirtti.

İkinci saldırının ise Kızıldeniz'deki iki ABD destroyerini hedef aldığı ifade edildi. Seri, bu operasyonların Filistin ve Lübnan halkını desteklemek amacıyla yapıldığını ve Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarını Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılmasına ve saldırıların son bulmasına kadar sürdüreceğini vurguladı.

Husilere bağlı sözde Savunma Bakanlığı Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir de ABD'ye karşı önleyici bir askeri eylem gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD tarafından henüz konuya dair bir açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki Durum

Husiler, 31 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle Yemen açıklarında İsrail'e bağlı ticari gemilere el koyma ve saldırı düzenleme eylemlerine girişmiş durumda. Bu durum üzerine birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak amacıyla 18 Aralık 2023'te "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında uluslararası bir "deniz görev gücü" oluşturdu. Husiler ise ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki kontrol alanlarına saldırıları karşısında bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacaklarını duyurdu.