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İbadi, Johnson ile telefonda görüştü

Irak Başbakanı Haydar İbadi, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede Erbil'le ilgili gelişemeler ele alındı.

İbadi, Johnson ile telefonda görüştü

Irak Başbakanı İbadi, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

"Federal güçlerin, ülke geneline ve Türkiye'ye ihraç edilen petrolün geçtiği sınır kapılarında kontrolü sağlaması gerekir" diyen İbadi, bu durum gerçekleşmezse krizin derinleşeceğini ifade etti.

Barzani yönetiminin yayın organlarının Bağdat'a karşı kışkırtıcı söylemlerde bulunduğunu söyleyen İbadi, daha fazla kan akmasını istemedikleni anlattı.  

İbadi, "Tüm Iraklıların, tek bir vatanda barışçıl şekilde yaşamalarına önem veriyoruz. Bu da durumun kötüleşmesini engelleyecek caydırıcı Irak gücü olmadan gerçekleşmez"  dedi.

Bakan Johnson da Irak hükümetinin adımlarını desteklediklerini belirtti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak
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