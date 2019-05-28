Irak Bölgesel Yönetimi Meclisi'nde bölgesel başkanlık seçimi tamamlandı. Kürdistan Demokrat Partisi adayı Neçirvan Barzani Mesut Barzani'nin bıraktığı göreve getirildi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani oldu.



Bölgesel başkanlık seçimi için mecliste gerçekleşen oturumda Barzani, oy çokluğu ile göreve geldi.



Kürdistan Demokrat Partisi adayı Barzani, 81 milletvekilinin hazır bulunduğu olağan oturumda 68 oy aldı.



5 adayın yarıştığı başkanlık seçiminde, Kürdistan Demokrat Partisi'nin koalisyon hükümet ortağı Kürdistan Yurtseverler Birliği oturuma katılmayarak başkanlık seçimini boykot etti. Neçirvan Barzani dışında diğer 4 aday hiç oy alamadı.



Neçirvan Barzani, Mesut Barzani'nin 2017'deki istifasının ardından tüm görevleri yürütüyordu.



Irak Kürt Bölgesi eski Başkanı Mesut Barzani, 1 Kasım 2017'de tüm yetkilerini bölgesel parlamentoya devrederek görevinden istifa etmişti.



Mesut Barzani, Amerika ve İsrail'den aldığı destek ile 25 Eylül 2017'de sözde bağımsızlık referandumu düzenlemişti. O dönemde bölge ülkeleri Irak, İran ve Türkiye'nin kararlı tutumuyla referandum girişimi başarız olmuş takip eden süreçte Mesut Barzani görevinden ayrılmıştı.





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