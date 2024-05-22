İbrahim Reisi'nin cenazesine hangi Arap ülkeleri katıldı?
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Abdullahiyan'ın şehit olması üzerine yapılan cenaze törenine Arap ülkelerinden yoğun katılım gerçekleştirildi. İşte Reisi'nin cenaze törenine katılan Arap ülkeleri.
Arap ülkelerinden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine yoğun katılım. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, taziyelerini sunmak için İran'a gitti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Katar Emiri'ne eşlik etti.
MISIR
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, beraberindekilerle Mısır'ı temsilen cenaze ve taziye merasimlerine katılmak üzere Tahran'a gitti.
Mısır'ın İran'la dayanışma içinde olduğu belirtildi.
TUNUS
Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tunus lideri Kays Said'in cenaze törenine katılmak için Tahran'a hareket ettiği kaydedildi.
IRAK
Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed es-Sudani cenaze ve taziye merasimlerine katılmak için İran'a gitti.
Sudani gittiği Tahran'da İran lideri Ali Hamaney ile görüşerek taziyelerini sundu.