İbrahim Reisi'nin cenazesine hangi Arap ülkeleri katıldı?

Arap ülkelerinden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine yoğun katılım. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, taziyelerini sunmak için İran'a gitti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Katar Emiri'ne eşlik etti.