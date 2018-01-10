Maurer, Sudan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mumtaz ile bir araya geldi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Sudan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hamid Mumtaz ile görüştü.



Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi temasları kapsamında Sudan'a gelen Maurer, başkent Hartum'da Sudanlı bakan Mumtaz tarafından kabul edildi.



Görüşmede, ICRC'nin Sudan'daki çalışmalarını güçlendirmesi yolları, insani yardım alanında iş birliği ve bunların geliştirilmesi, istikrarın güçlendirilmesi projelerine destek gibi konuların ele alındığı kaydedildi.



Maurer'in Sudan'da Güney Kordofan eyaletinin yönetim merkezi Kadugli kentine geçerek ICRC'nin bir projesiyle ilgili incelemelerde bulunması bekleniyor.