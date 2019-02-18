Türkiye ile Rusya İdlib'te güvenli bölge oluşturma kararı aldı. Açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Lavrov, İdlib'de oluşturulacak güvenli bölgenin Türk ve Rus askerlerin ortak devriye alanı olacağını söyledi. Güvenli bölge kararının ardından ise İdlib'de bombalı araç saldırıları yapıldı. Saldırıda 15 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı.

İdlib'te Ankara Moskova işbirliği genişliyor.



Daha önce Soçi mutabakatı ile İdlib'deki sorunu çözmeyi hedefleyen Türkiye ile Rusya anlaşmayı genişleten önemli bir adım attı. Buna göre İdlib'de güvenli bölge oluşturma kararı alındı.



Açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Lavrov, iki ülkenin vardığı anlaşmanın Şam'ın da onayı ile yapıldığını vurguladı.



Lavrov, "Şam yönetiminin rızası ile Rusya ve Türkiye ordusu tarafından İdlib’de kademeli olarak güvenli bölge oluşturularak ortak devriye alanı oluşturulacağı üzerinde anlaşma sağlandı. Nasıl olacağını birlikte göreceğiz" dedi.



55'inci Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Lavrov, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Rusya İdlib'de askeri bir operasyon olmadan teröristlere karşı nasıl zafer kazanmak istiyor" sorusuna Lavrov, 14 Şubat tarihli Soçi'deki liderler zirvesiyle yanıt verdi.



Lavrov, "Bildiğiniz gibi Türkiye tarafı ile İdlib’te muhalif grupları terörist gruplarından ayırmak için Eylül ayında bir anlaşma imzalandı. Şu ana kadar El Nusra, İdlib’in yüzde 90’ını kontrol ediyor. İki gün önce Rusya, Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları Soçi’de bir araya geldi ve bu konuyu tartıştılar" diye konuştu.



Rus Bakan, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi ile düzenlediği ortak basın toplantısında da Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Suriye'nin Arap Ligi'ne yeniden dahil olmasının Şam ile Arap ülkelerinin ilişkilerini normalleştirmeye yardımcı olacağını kaydetti.



İdlib'deki anlaşmanın ardından ise kentte bombalı araç saldırıları yapılması dikkat çekti. Şehir merkezinin El Kusur Caddesi'nde iki araç patlatıldı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.