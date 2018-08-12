Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde Sarmada kasabasında bir binanın yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 30 kişi yaşamını yitirdi. 45 kişinin yaralandığı patlamada, yıkılan bir binanın yıkıntıları altında kalanlar olduğu, bu kişileri kurtarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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