İdlib'de stratejik tercihin eşiğinde

Akdeniz'e açılan terör koridoru planı tutmayan ABD'nin son tuzağı İdlib. Öncelikli hedef Rusya ve Türkiye arasındaki gerilimi Amerikan politikaları lehine kullanmak…

ABD, Astana üçlüsünün Fırat'ın doğusuna ilerlemesinden korkuyor. ABD merkezli Newyork Times, ABD'nin planını yazdı.

İdlib gerilimden faydalanmak isteyen ABD'nin amacı "bu korkuyu" ortadan kaldırmak. Nework Times, Washington'ın İdlib'de uzlaşı sağlanırsa tüm dikkatlerin Fırat'ın doğusuna çevrilmesinden endişe ettiğini yazdı.

Suriye krizinin bu aşamasında ABD için en kritik hamle Astana birlikteliğini bozulması.

Geçen hafta Rusya, ABD'li askerlerin devriyesi sırasında yaşanan çatışmayı engelledi. Bölge halkı ABD devriye araçlarını taşlandı.

Bir dikkat çeken görüntü yine ABD devriyesi sırasında kaydedildi. Kontrol noktasında durdurulan ABD'li ve Suriyeli askerler arasındaki diyalog sürecin özeti oldu. "Biz de Rusya gibi barış getirmek için buradayız" diyen ABD askerine Suriyeli Subay, "ABD gittiği her yere ölüm ve yıkım getirir, burada istenmiyorsunuz" dedi.

Öte yandan Suriye ordusu büyük bir saldırının önlendiğini duyurdu. Suriye'nin zengin petrol rafinerilerinin olduğu Humus'ta rafineriler insansız hava araçlarıyla imha edilmek istedi. Suriye 5 insansız hava aracı düşürüldüğünü açıkladı.

İsrail de ABD gibi tehlikeli gerilimden faydalanmak istiyor. İşgal altındaki Golan'dan Şam'a füze atıldı. İsrail füzeleri hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi.

Diplomasi arenasında temaslar devam ederken Suriye ordusu da ilerliyor. Birlikler Suriye sınırındaki Bab El Hava sınır kapısına yaklaştı. Atarib kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Ordusu arasında mesafe kısaldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makineleri sevk edildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makinelerinin de bulunduğu askeri konvoy Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.

Askeri araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirilirken, çocuklar da Türk bayrağıyla sevgi gösterisinde bulundu.

ulusal.com.tr