Hakkari'de üs bölgesine saldırı
Hakkari'de üs bölgesine saldırı
Tarım ÜFE temmuzda düştü
Tarım ÜFE temmuzda düştü
Şırnak'ta terör operasyonu
Şırnak'ta terör operasyonu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

İdlib'de Suriye'nin savaş uçağı düşürüldü

İdlib'de Suriye'nin savaş uçağı düşürüldü. Suriye Devlet Televizyonuna konuşan bir askeri kaynak uçağın düşürüldüğünü doğruladı. Öte yandan Suriye Ordusu bölgede ilerleyişini sürdürüyor. İdlib’te terörden kurtarılan bölgelerin sayısı arttı.

İdlib'de Suriye'nin savaş uçağı düşürüldü

Suriye Ordusuna ait savaş uçağı, İdlib'in güneyinde hedef alındı. SU-22 savaş uçağı Temaniye beldesi yakınlarında düşürüldü.

Saldırıyı Fethi-il Mubin üstlendi. Suriye Ordusu'na ait savaş uçağının, uçaksavar birlikleri tarafından vurulduğunu söylendi. 

Suriye Devlet Televizyonu'na konuşan bir askeri kaynak da uçağın düşürüldüğünü doğruladı. Kaynak, "Uçak, bu bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplar tarafından fırlatılan bir füze ile 14 Ağustos'ta düşürüldü" dedi. Ancak uçağın pilotunun durumu hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Suriye Ordusu bölgeyi teröristlerden temizlemeye devam ediyor. Ordunun bölgedeki ilerleyişi sürüyor.

Son olarak Kefer Ayn köyündeki stratejik öneme sahip Tel Teri Tepesi Suriye ordusu tarafından kontrol altına alındı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #idlib #suriye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.