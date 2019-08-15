İdlib'de Suriye'nin savaş uçağı düşürüldü. Suriye Devlet Televizyonuna konuşan bir askeri kaynak uçağın düşürüldüğünü doğruladı. Öte yandan Suriye Ordusu bölgede ilerleyişini sürdürüyor. İdlib’te terörden kurtarılan bölgelerin sayısı arttı.

Suriye Ordusuna ait savaş uçağı, İdlib'in güneyinde hedef alındı. SU-22 savaş uçağı Temaniye beldesi yakınlarında düşürüldü.



Saldırıyı Fethi-il Mubin üstlendi. Suriye Ordusu'na ait savaş uçağının, uçaksavar birlikleri tarafından vurulduğunu söylendi.



Suriye Devlet Televizyonu'na konuşan bir askeri kaynak da uçağın düşürüldüğünü doğruladı. Kaynak, "Uçak, bu bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplar tarafından fırlatılan bir füze ile 14 Ağustos'ta düşürüldü" dedi. Ancak uçağın pilotunun durumu hakkında bir bilgi paylaşılmadı.



Öte yandan Suriye Ordusu bölgeyi teröristlerden temizlemeye devam ediyor. Ordunun bölgedeki ilerleyişi sürüyor.



Son olarak Kefer Ayn köyündeki stratejik öneme sahip Tel Teri Tepesi Suriye ordusu tarafından kontrol altına alındı.



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