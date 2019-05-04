İdlib'deki El Kaide'nin Suriye kolu HTŞ varlığına dönük Suriye Ordusu'nun hava operasyonları sürerken Rus üssünü hedef alan bir saldırı yapıldı. Rus askeri yetkililer, Hmeymim hava üssüne yönelik saldırının başarıyla püskürtüldüğünü açıkladı

HTŞ'ye yönelik hava taarruzları sürüyor. Terör örgütünün hedefinde ise Türkiye destekli gruplar dışında Rus üsleri de var.



İdlib'in yüzde 90'ını kontrol eden El Kaide'nin Suriye kolu HTŞ, kentte adeta terör estiriyor. Bölgede Türkiye destekli gruplara karşı alan hakimiyetini genişleten terör örgütünün hedefinde yalnızca ÖSO kuvvetleri yok. Bölgeden gelen saldırılarla hedef aynı zamanda Astana ortakları olan Rusya ve İran.



Son olarak, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin önemli bir açıklama yaptı.



Rus yetkili, Hmeymim hava üssüne yeni bir saldırı yapıldığını söyledi.



İdlib'de Rus üssüne yakın Kal’at el-Mudik ve Bab Atika'dan saldırıların geldiğini belirten Kupçişin, saldırının başarıyla püskürtüldüğünü kaydetti, Rus askerlerin ve üsteki tesislerin zarar görmediğini bildirdi.



Terör unsurları daha önce son bir ay içerisinde 12 kez Hmeymim hava üssüne saldırı girişiminde bulunmuştu. Saldırılarda çok namlulu roketatarlarla insansız hava araçları kullanılıyor.



İdlib için Ankara ile Moskova 17 Eylül 2018'de 10 maddeli bir anlaşma imzaladı. Anlaşmada yer alan silahtan arındırılmış bölge için uzlaşı süreci akamete uğradı. ÖSO ağır silahlarını bıraktı, ancak HTŞ etkisiz hale getirilemedi.



İdlib'deki gelişmelere ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'dan da bir açıklama geldi.



NTV'ye konuşan Akar, Rusya ile yapılan çalışmaların önemine değindi.



ulusal.com.tr

