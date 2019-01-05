İdlib'de HTŞ adlı terör örgütnün alan hakimiyetini genişletmesine karşı Rusya'dan da önemli bir hamle geldi. HTŞ'ye karşı Türkiye'ye müzahir gruplar ve Şam sahada mevzi kazanırken Rusya da savaş uçaklarıyla terör hedeflerini bombaladı. Rusya'nın, vurduğu hedeflerin yakın çevresinde Türk Ordusu'nun gözlem noktası da bulunuyor.

Şam topçu atışlarıyla,



ÖSO sahadaki unsurlarıyla,



Rusya ise jetleriyle vuruyor HTŞ terör örgütnün mevzilerini...



Amerika'nın çekilme kararının ardından İdlib'de alan hakimiyetini genişleten CIA destekli HTŞ'ye karşı sahada önemli gelişmeler yaşanıyor. El Kaide'nin Suriye kolu olan terör örgütüne karşı ÖSO ve Şam dışında Moskova da sıcak temas halinde.



Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeydoğusu, Halep'in batı kırsalında bulunan HTŞ mevzilerine yoğun bombardıman başlattı. Bu kapsamda, yakın çevresinde Türk Ordusu'nun gözlem noktasının da yer aldığı Daret İzze'deki HTŞ noktalarını Rus jetleri vurdu. İdlib'in kuzeyindeki Urma Al Kubra, Urma As Sugra, Khan Al Asal, Hayyan'da bulunan HTŞ yerleri de ateş altına alındı.



İdlib mutabakatının dışında tutulan terör örgütünü Suriye Ordusu da topçu atışlarıyla hedef alıyor. Topçu atışları Batı Halep kırsalında yoğunlaşıyor.



Rusya ve Şam dışında Türkiye'ye müzahir Ulusal Kurtuluş Cephesi de sahada ilerlemeye çalışıyor. Daret İzze kasabası yakınlarındaki iki köyün ve Türk Ordusu'na ait gözlem noktasının bulunduğu Salva kasabasının HTŞ'den geri alındığı belirtiliyor.



Çatışmalarda biri üst düzey olmak üzere çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor.



İdlib'in güneyinde yer alan Maarat Sin, Kursa, Nakır ve Fatirah köylerinde de HTŞ'nin mevzi kaybettiği kaydediliyor.



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