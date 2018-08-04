Çin'in Suriye büyükelçisi Qi Qianjin "İdlib'te Suriye ordusuna karşı savaşan Uygur kökenli gruplara karşı, Çin ordusunun Suriye ile ortak operasyona hazırlandığını" açıkladı. Çin'in askeri ataşesi Wong Roy Chang da "Suriye'de halihazırda Çin'e ait askeri güç bulunmadığını, İdlib'de ortak operasyonun politik karar gerektirdiğini" söyledi.

Suriye'nin teröre karşı kazandığı zafer sonrası, Çin'den "yanınızdayız" mesajı geldi.



Çin'in Suriye büyükelçisi Qi Qianjin, Suriye'nin topraklarını terörden arındırma sürecinde Çin'in de yanlarında yer almaya hazırlandığını söyledi.



Suriye'nin el-Vatan gazetesine açıklamalar yapan Qianjin, Uygur'dan gelen Çin vatandaşlarının Esad'a karşı savaşmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Bu sebeple Çin ordusunun Suriye ordusuyla ilişkileri geliştirmek istediğini kaydetti.



Qianjin'e Çin ordusunun İdlib'te savaşma ihtimali soruldu. "Suriye'deki süreci yakından takip ediyoruz" diyen Çinli Büyükelçi, "Özellikle Suriye'nin güneyinde elde ettiği zaferden sonra İdlib'te ya da Suriye'nin bir başka yerinde bir şekilde Suriye ordusunun yanında yer alma arzusundayız" dedi.



Çin'in askeri ataşesi Wong Roy Chang de iki ülke arasındaki olası ortak askeri harekata ilişkin konuştu. Roy Chang "Suriye ve Çin orduları arasında süregelen bir işbirliği ve iyi ilişkiler olduğunu ve bu ilişkileri Çin ve Suriye'nin güvenliği, bütünlüğü ve istikrarı için sürdürmek istediklerini" dile getirdi.



Roy Chang "Biz, yani Çin ve ordusu, Suriye ordusuyla işbirliğimizi geliştirmeyi diliyoruz. İdlib'teki operasyonlara gelince, bu politik bir karar gerektirir." dedi



Çin'in askeri ataşesi Wong Roy Chang şu an Suriye'de Çin'in hiçbir askeri danışmanı ve ya askeri gücü bulunmadığı belirtti.



ulusal.com.tr

