Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib operasyonu sürüyor. Stratejik öneme sahip Şeyh Bereket Dağını kuşatan Türk Ordusu, Teftenaz Havaalanında kalıcı ikinci üssü kurmaya hazırlanıyor. Böylece muhtemel saldırılara karşı harekat kapasitesi en üst noktada olacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Oğulpınar Sınır Karakolu’ndan 8 Ekim'den itibaren İdlib'e intikale başladı. Mehmetçik, sınırdan 20 kilometre içeriye girerek keşif çalışmalarıyla belirlenen noktalara birer birer konuşlanıyor. Böylece Afrin’deki PKK’nın kaçış güzergahınları da kapatılıyor.



TSK'nın İdlib operasyonu kapsamındaki bir diğer strateji hamlesi Şeyh Bereket Dağı'na konuşlanmak oldu.



Şeyh Bereket'te terör örgütü PKK’nın Afrin hattından muhtemel saldırılarını gözlemleyecek ve müdahale edebilecek kapasitede bir üs kuruldu. Keşif çalışmalarıyla belirlenen 14 gözlem noktasının güvenliği de bu mevkiden sağlanacak. Kurulacak İleri Destek Birlik Komutanlığı ile birlikte İdlib-Afrin-Halep kırsalının hakimiyeti TSK’nın kontrolüne geçecek. Buna bağlı olarak teröristlerin ikmal yolları da TSK tarafından kesilecek.



Şeyh Bereket dağına konuşlanan Türk Ordusunun bir sonraki hedefi Teftenaz Havaalanına kalıcı ikinci üssü kurmak. Bu kapsamda bölgeye 100 askerden oluşan 33 araçlık Türk askerî konvoyu intikal etti.



Teftenaz üssü, Türk askerine yönelik muhtemel saldırı riski karşında İdlib içinde harekât kapasitesinin en üst seviyeye çekebileceği bir nokta olarak tanımlanıyor.



ulusal.com.tr