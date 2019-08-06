İdlib'te şartlı ateşkes sona erdi. Suriye Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Soçi Anlaşması'nda belirtilen sorumlulukları yerine getirmediği öne sürüldü.

Suriye Silahlı Kuvvetleri İdlib'te şartlı ateşkesin sona erdiğini duyurdu.



Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 1-2 Ağustos'ta Astana formatlı Garantörler Toplantısı devam ederken Suriye Devleti İdlib'te şartlı ateşkes ilan etmişti.



Suriye Devleti 5 Ağustos itibarıyla ateşkesi sonlandırdığını açıkladı. Suriye Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ateşkese rağmen İdlib'teki teröristlerin sivil yerleşim alanlarına saldırılarına devam ettiği kaydedildi.



Ayrıca silahlı muhaliflerin ağır silahlarıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarından 20 kilometre çekilmemesi de ateşkesin iptaline neden olarak gösterildi.



Suriye tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Soçi Anlaşması'na uygun olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sorumluluklarını yerine getirmediği öne sürüldü.



2017'de ilan edilen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi 2017'de ilan edilmiş daha sonra bölge için Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde mutabakat imzalanmıştı.



Türkiye ile Rusya'nın bölgede koordinasyon içinde hareket etmelerine rağmen İdlib'te istenen ateşkes durumu henüz sağlanabilmiş değil...





ulusal.com.tr