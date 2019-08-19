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İdlib'te tansiyon yükseliyor

Millî Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk askeri konvoyuna hava saldırısı yapıldığını açıkladı. Açıklamada, olayın İdlib'teki 9'uncu Gözlem Noktası'na intikal sırasında yaşandığı belirtildi. 3 sivilin öldüğü 12 sivilin yaralandığı belirtilen açıklamada, olayın tekrarlanmaması için Rusya'dan gerekli tedbirleri almasının istendiği belirtildi.

İdlib'te tansiyon yükseliyor

İdlib'te tansiyon yükseliyor.

Suriye Ordusu Türkiye'nin de terör örgütü kabul ettiği Heyeti Tahrir Şam'a yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son günlerde ise Suriye Ordusu terör örgütünün kontrol ettiği M5 karayoluna doğru güzergahta operasyonlarını artırdı. Stratejik bir öneme sahip olan M5 yolu, Şam ile Halep'i birbirine bağlıyor.

Operasyonlar kapsamında El Fakir bölgesini kontrol altına alan Suriye güçleri, Han Şeyhun kasabasını da kuzeyden ve batıdan kuşattı.

Han Şeyhun kasabasının yaklaşık 10 kilometre uzağında ise Türkiye'nin 9'uncu Gözlem Noktası bulunuyor. Bu nokta Rusya ile yapılan anlaşmalar kapsamında çatışmaları önlemek için oluşturuldu.

Bu sabah 9'uncu Gözlem Noktasına giden Türk askeri konvoyu hava saldırısına uğradı. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Bakanlık açıklamasında, meşru müdafaa haklarının saklı tutulduğu vurgulandı. Benzer bir saldırının yaşanmaması için Rusya'nın ivedilikle gerekli tedbirleri alması istendi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı #idlib
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