İdlib'de Türk askeri konvoyuna yapılan hava saldırısı uluslararası boyutta tartışılıyor. Birleşmiş Milletler, ABD ve Fransa İdlib'de ateşkes yapılması çağrısını yineledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Suriye'nin teröristlere karşı savaşanı desteklediklerini söyledi.

İdlib'de Türk askeri konvoyuna yapılan hava saldırısı hakkında ilgili Birleşmiş Milletler, ABD ve Fransa'dan açıklama geldi.



3 Sivilin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı saldırırın ardından BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric olayları endişe verici olarak yorumladı.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü, bölgedeki şiddet olaylarının bölgesel güvenlik açısından büyük risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.



Dujarric, "Birleşmiş Milletler, Suriye'nin kuzeybatısında gerginliğin bir an önce azaltılması ve taraflara, Rusya ve Türkiye tarafından geçen sene varılan ateşkese uymaları çağrısını yineliyor'' şeklinde konuştu.



ABD'den de konuyla ilgili açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Twitter'dan yazılı bir açıklamada bulundu.



Ortagus İdlib'de sağlanan ateşkese dönülmesi çağrısı yaptı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Suriye hakkında konuştu.



Macron, Suriye'ye ilişkin, "Soçi'de mutabakata varıldığı üzere İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor" dedi.



Putin ise "Önceden teröristler, İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken, şu anda ise yüzde 90'ını kontrol ediyor. İdlib'deki teröristler, buradan dünyanın farklı bölgelerine de hareket ediyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu nedenle Rusya, Suriye ordusunun İdlib'deki teröristlere karşı çabalarını destekliyor" şeklinde konuştu.





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