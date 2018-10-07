Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de sağlanan mutabakat çerçevesinde, bazı muhalifler, İdlib’deki ağır silahlarını çekmeye başladı. Mutabakata göre, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir alanın ağır silahlar ve HTŞ’den arındırılması planlanıyor.

Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatında somut bir adım atıldı.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, Türkiye’ye müzahir Ulusal Özgürleştirme Cephesi ağır silahlarını İdlib’deki cephe hattından çekmeye başladı.



İdlib'in yaklaşık yüze 60'ını kontrol eden El Kaide’nin Suriye kolu olan HTŞ ise halen bölgede. Anlaşmaya göre HTŞ'nin silahlardan arındırılmış bölgeden tamamen çıkarılması öngörülüyor. HTŞ içindeki silah bırakmaya yatkın gruplarla görüşmeler sürüyor.



İdlib’in güneyindeki bazı bölgeleri kontrol eden Ceysel İzze ise ağır silahlarını henüz bırakmadı.



Türkiye ve Rusya, Soçi'de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.



Mutabakat kapsamında 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesinin oluşturulması hedefleniyor. Uzlaşıya göre HTŞ’nin bölgeden tamamen çıkması, muhalif grupların da ağır silahlarını çekmesi gerekiyor.



Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek.



ulusal.com.tr