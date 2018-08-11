Suriye Ordusu, İdlib’te Astana ortaklığının destek vermediği örgütlere lokal operasyonlar yapıyor. Operasyon, El Kaide’nin Suriye kolu HTŞ ile Türkiye’nin Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin dışında kalan unsurlara karşı düzenleniyor. İdlib’in güneyi ve kuzey doğusuna yapılan operasyonlarla, Türk Ordusu’na da tehdit olan örgütlerin İdlib’ten temizlenmesi hedefleniyor.

Şam güçleri İdlib’te lokal operasyonlar yapıyor, aynı zamanda Türk Ordusu’na tehdit olan unsurlar bölgeden temizleniyor.



Suriye Ordusu’nun El Tanf bölgesi dışında muhaliflerin kontrolündeki tek bölge olan İdlib’in bazı bölgelerine yönelik operasyonları sürüyor. Öncelikli hedef, Astana ortaklığının da terör örgütü olarak kabul ettiği El Kaide’nin Suriye kolu Heyet Tahrir el-Şam. Bu kapsamda Suriye Ordusu HTŞ’nin İdlib’in güneyinde ve kuzey doğusundaki unsurlarına yönelik operasyonlar düzenliyor.



Terör örgütü, aynı zamanda Ankara’nın da hedefinde. Rusya ve İran ile sağlanan mutabakat gereği, kamuoyunda El Nusra olarak da bilinen HTŞ ateşkes dışında bırakılmıştı.



Ateşkes dışında bırakılan örgüte yönelik operasyonlar, bölgede gözlem noktaları kuran Türk Ordusu’nun da güvenliğinin sağlanması demek. Zira, HTŞ’ye bağlı bazı unsurların Türk Ordusu’na saldırı düzenlediği haberleri daha önce de gündeme gelmişti. Bu kapsamda Şam’ın operasyonları, Ankara’dan da yakın takip ediliyor.



Suriye Ordusu’nun hedefinde olan bir diğer unsur ise, Türkiye’nin HTŞ’ye karşı oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin dışında kalan örgütler. Bu örgütlerden birisi de Ceys El İzze. Hama’nın kuzeyinde, İdlib ile sınır olan bölgede konuşlanan örgüte karşı Şam lokal operasyonlar yapıyor.



İdlib’e kapsamlı bir operasyonun ise, Şam'ın hedefinde olmadığı belirtiliyor. Zira; Rusya, İran ve Türkiye’nin sağladığı uzlaşı gereği İdlib’teki HTŞ unsurlarının silah bırakmasına yönelik müzakereler devam ediyor. Aynı zamanda kentten yabancı savaşçıların da gönderilmesi hedefleniyor.



ulusal.com.tr