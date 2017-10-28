Türk Ordusunun İdlib operasyonu hız kesmeden devam ediyor.
Belirli yerlerde gözlem noktaları oluşturmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin sınrırındaki Selva'nın ardından Saman Kalesi'ne konumlandı. Böylece ikinci gözlem noktası da oluştu.
Bu hamle ile Selva ve Saman kalesi hattında yer alan Bereket Dağı dinleme üssüne dönüştürülüyor. Taftenaz ile Ebu ed-Duhur havaalanlarını da bundan böyle TSK'nın denetiminde olacak.
Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan da açıklama geldi, “TSK unsurları, tespit edilen bölgelerde gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başlamış, 13 Ekim 2017 tarihinde 1 numaralı gözlem noktasını, 23 Ekim 2017 tarihinde ise 2 numaralı gözlem noktasını tesis etmiştir” denildi.
TSK, çatışmasızlığı denetlemek üzere İdlib genelinde gözlem noktalarının sayısını 14’e kadar çıkaracak.
ulusal.com.tr