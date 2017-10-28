Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye İdlib'de gözlem noktaları oluşturmaya devam ediyor. Türk ordusu, Afrin sınırındaki Selva'nın ardından Saman Kalesi'ne de yerleşti

Türk Ordusunun İdlib operasyonu hız kesmeden devam ediyor.



Belirli yerlerde gözlem noktaları oluşturmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin sınrırındaki Selva'nın ardından Saman Kalesi'ne konumlandı. Böylece ikinci gözlem noktası da oluştu.



Bu hamle ile Selva ve Saman kalesi hattında yer alan Bereket Dağı dinleme üssüne dönüştürülüyor. Taftenaz ile Ebu ed-Duhur havaalanlarını da bundan böyle TSK'nın denetiminde olacak.



Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan da açıklama geldi,denildi.TSK, çatışmasızlığı denetlemek üzere İdlib genelinde gözlem noktalarının sayısını 14’e kadar çıkaracak.