İHA saldırısından kurtulan ABD askerleri anlattı: "Teneke binalarda ölüme terk edildik!"

Batı Asya'da silahlar Lübnan dışında şimdilik sussa da, çatışmaların yarattığı etki Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. ABD'de derin izler bırakan olayların başında, 1 Mart tarihinde Kuveyt'te yaşanan ve savaşın dönüm noktalarından biri olan saldırı geliyor. Altı Amerikan askerinin öldüğü, 20 askerinin de yaralandığı İran İHA saldırısından sağ kurtulanlar, sansür kurallarını delerek Amerikan televizyonu CBS'ye konuştu. Askerlerin tanıklıkları, ABD Savaş Bakanlığının (Pentagon) saldırı sırasında üste "yeterli koruma sağlandığı" yönündeki açıklamalarını yerle bir ediyor.

"TAM BİR YALANDIR"

Savaşın ikinci gününde düzenlenen saldırının ardından ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth bir açıklama yapmıştı. Hegseth, İran'ın “güçlü silahları olan su püskürtücü” İHA'sının tahkim edilmiş bir birliğin savunmasından “su püskürterek sızdığını" iddia etmiş ve üssün koruma seviyesini savunmaya çalışmıştı.

Saldırı sırasında yaralanan bir asker, Bakan Hegseth'in çizdiği bu tabloyu kesin bir dille reddediyor. Üssün tahkim edilmediğini belirten asker, durumu şu ifadelerle aktarıyor:“'Bir tanesi sızdı' tablosu çizmek tam bir yalandır. İnsanların şunu bilmesini istiyorum: O birlik kendini savunmak için tamamen hazırlıksızdı. Orası tahkim edilmiş bir mevzi falan değildi.”

TEHLİKE GEÇTİ UYARISIYLA İŞE DÖNDÜLER

Tanıkların aktardığı bilgilere göre, saldırıdan önceki saatlerde üste füze alarmları çaldı. Bunun üzerine yaklaşık 60 askerden oluşan bir ekibe, beton bir sığınakta saklanmaları emredildi. Ancak saat 09.15 sularında tehlikenin geçtiği yönünde uyarı yapıldı. Bu uyarının ardından askerler kasklarını çıkararak üstedeki günlük işlerine geri döndü.

Saldırının gerçekleştiği anı yaşayan askerler, İHA'nın üsse isabet etmesiyle ortaya çıkan kaosu doğrudan aktardı. Bir asker, patlama anını şu ifadelerle dile getirdi:“Aniden her şey sallandı. Filmlerde gördüğünüz sahneler gibiydi. Kulaklarınız çınlıyor, her şey bulanıklaşıyor, vizyonunuz kararıyor. Baş dönmesi... Her yerde toz ve duman vardı. Kafa yaralanmaları, şiddetli kanamalar, bir sürü delinmiş kulak zarı ve her yana dağılmış şarapneller... Karınlarından, kollarından, bacaklarından kanlar akan insanlar vardı.”

''BİR SIĞINAĞIN OLABİLECEĞİ EN ZAYIF DÜZEYDEYDİ''

Savaştan bir hafta önce Kuveyt'teki personelin büyük bir kısmı güvenli bölgelere çekildi. Ancak 103. Lojistik Destek Komutanlığına mensup birkaç düzine asker, Şuaiba Limanı’ndaki küçük bir ileri karakola konuşlandırıldı. Karakolun durumunu "hiçlik" olarak nitelendiren bir asker, barınma ve savunma altyapısını şöyle anlattı:“Klasik, eski bir askeri üsstü işte. Birkaç küçük bariyer, eğreti ofisler kurduğumuz bir yığın teneke bina... Sığınak açısından bakarsak, bir sığınağın olabileceği en zayıf düzeydeydi. Koruma derecesi mi? Onu 'hiç yok' kategorisine koyarım. İHA savunma kapasitesi sıfırdı.”

Ortaya çıkan bir diğer detay ise askerlerin konumlandırıldığı bölgenin risk durumuyla ilgili. İstihbarat raporlarında söz konusu karakolun İran’ın potansiyel hedef listesinde yer almasına rağmen, birliğin neden bu bölgeye sevk edildiği belirsizliğini koruyor. Kararı anlayamadıklarını belirten bir başka asker “İran’a daha yakın, bilinen bir hedef olan son derece güvensiz bir bölgeye taşındık. Bunun için ortaya konmuş mantıklı tek bir neden bile hatırlamıyorum.” dedi.

PENTAGON YORUM YAPMADI, BİLANÇO AĞIR

Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan bu tanıklıkların ardından ABD Savaş Bakanlığı konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayı reddetti. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ölümlerden dolayı "üzgün olduğunu" iddia etse de savaşın gerekliliğini savunan ve özür dilemeyen tavrını koruyor. Hegseth, savaşın ilk haftasında yaşanan kayıpların ardından yaptığı açıklamada, “Daha fazla zayiat olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan çatışmaların bilançosu da netleşiyor. ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) paylaştığı verilere göre, 40 günlük savaş süresince toplam 13 Amerikan askeri yaşamını yitirdi, 381 asker ise yaralandı.