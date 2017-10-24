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IKBY: 1 Kasım seçimleri iptal

Bağımsızlık referandumu sonrası parlamento ve başkanlık seçimi hesabı yapan Barzani, seçimleri erteleme kararı aldı. Bugün toplanan Erbil parlamentosunun kararıyla 1 Kasım'daki seçimler 8 ay ertelendi. Öte yandan Barzani'ye muhalif isimler 5 maddelik ortak bir bildiri yayımladı.

IKBY: 1 Kasım seçimleri iptal

Bağımsızlık referandumundan sonra parlamento seçimi yapacak, yeniden başkanlık koltuğuna oturacaktı. Olmadı. Hem seçimi erteledi hem de istifası isteniyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu, 1 Kasım'daki başkanlık ve milletvekili seçimlerini 8 ay erteleme kararı aldı. Toplamda 68 milletvekilinin katıldığı oturumda seçimlerin ertelenmesi için 60 milletvekili "evet", 8'i ise "hayır" oyu kullandı.

Parlamentoda yapılan oturuma Goran Hareketi, İslami Toplum Partisi ve Irak Türkmen Cephesi katılmadı. 

Oturuma katılmayan ve Barzani'ye muhalif olan partiler ise 5 maddelik ortak bir bildiri yayınladı.

Goran Hareketi, İslami Toplum Partisi ile Demokrasi ve Adelet için Koalisyon hareketi bölgesel yönetim başkanlığının lağvedilmesi ve uluslararası gözlemcilerin katılımıyla adil bir seçimin yapılmasını istedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #1 kasım #ırak #ıkby
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