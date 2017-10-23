Başarısızlıkla sonuçlanan bölünme referandumu sonrası siyasi krizlerle boğuşan Barzani, 1 Kasım'da yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerini erteledi. Erbil'in önemli partilerinden Goran hareketi de Barzani'nin ve başdanışmanının istifasını istedi. Bağdat ise Mesud Barzani için yargı süreci başlatılacağını duyurdu

Referandum sonrası ortaya çıkan konjektürde köşeye sıkışan Barzani, parlamento ve başkanlık seçimlerini de iptal etmek zorunda kaldı.



2 yıldır kapalı olan Erbil parlamentosunu referandum sonrası açmayı planlayan Barzani seçim konusunda da geri adım attı. Referandum sonrası yaptırımlarla karşı karşı kalan Mesut Barzani 1 Kasım'da yapılması planlanan seçimleri de erteledi.



Öte yandan Erbil'den Barzani'ye istifa çağrısı geldi. Parlamentoda grubu bulunan Goran hareketinin Sözcüsü Şoreş Haci, Süleymaniye'deki parti merkezinde basın toplantısı düzenledi.



Şoreş Haci, "Halkımız, kanıyla elde ettiği birçok kazanımı kaybetti. Peşmerge'nin heybeti kırıldı. Birçok dost ülkeyi kaybettik. Bunların hepsinin sebebi geçmişte başarısız olan iktidardan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.



Barzani ve Başkan Yardımcısı Kosret Resul'un meşruiyetlerinin kalmadığını vurgulayan Haci, "Görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor." dedi.



Bağdat ise Barzani için yargı sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Yüksek Yargı Şurası Irak Parlamentosu milletvekillerinin şikayetleri doğrultusunda Barzani hakkında yargı kararı çıkaracak.



Soruşturma dosyasında Barzani için "komplo kurmak, ulusal serveti çalmak, güvenlik güçlerine karşı silah kullanmak, yasadışı Baas partisinin komutanlarını barındırmak" gibi suçlamalar yer alıyor.



ulusal.com.tr