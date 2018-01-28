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IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti

IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti.

IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ingvar Kamprad'ın Smaland bölgesinde bulunan evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.
 
Smaland bölgesinde 1926 yılında doğan Ingvar Kamprad, 1943 yılında ilk IKEA mobilya mağazasını açmıştı. 

Kamprad, dünyanın dört bir tarafındaki yüzlerce mobilya mağazası ve  41 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında gösteriliyordu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Ingvar Kamprad #IKEA
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