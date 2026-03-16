İki farklı kanseri yendi: Arkadaşının yaptığı balık yüzünden felç geçirdi

Henüz iki aylıkken nadir bir kanserle, 11 yaşında ise agresif bir kemik kanseriyle mücadele eden genç kadın her iki hastalığı da atlatmıştı. Ancak Şubat ayında arkadaşlarıyla bir araya geldiği bir akşam yemeği sonrası hayatı yeniden değişti.

'TADI BERBATTI AMA DENEMEK İSTEDİM'

Beş arkadaşıyla birlikte bir araya gelen Peterson-Mayes, arkadaşının hazırladığı yemeği tattıktan kısa süre sonra bir şeylerin ters gittiğini fark etti.

Yaşadığı süreci yerel basından KPNX’e anlatan Trinity, şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası tadı berbattı. Sağlıklı olduğunu düşündüğüm için denemek istedim. En fazla midem bulanır diye geçiştirmiştim.”

Genç kadının yediği yemeğin fermente kılıç balığı olduğu öğrenildi.

NADİR GÖRÜLEN HASTALIK: BOTULİZM

Yemeğin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra belirtiler ağırlaştı. Trinity, su içerken bile boğulma tehlikesi yaşadığını belirterek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“24 saat içinde, suyu içememekten hiçbir şekilde yutamamaya kadar geriledim.”

Bir yudum kahve içerken tamamen tıkanması üzerine hastaneye giden Trinity’nin durumu ilk etapta teşhis edilemedi. Bir tıp merkezi ve nöroloji enstitüsüne sevk edildi. Burada yapılan incelemeler sonucu genç kadına nadir görülen botulizm teşhisi konuldu.

'KONUŞAMIYOR VE YÜRÜYEMİYORDUM.'

Tedavi sürecinde hareket kabiliyetini tamamen kaybeden Peterson-Mayes, uyandığında karşılaştığı tabloyu şu sözlerle anlattı:

“Uyandığımda üç farklı serum takılıydı. Entübe edilmiştim, boynumda bir hat ve mideme giden bir tüp vardı. Hiç hareket edemiyordum, çok korkunçtu. Konuşamıyor ve yürüyemiyordum.”

Botulizm, sinir sistemini etkileyen ve solunum güçlüğü, kas felci hatta ölüme yol açabilen ciddi bir toksin zehirlenmesi olarak biliniyor.

Acil servis uzmanı Dr. Frank LoVecchio, hastalığın nadirliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Pek çok acil servis doktoru meslek hayatı boyunca tek bir vaka bile görmez. Kaslarda, en önemlisi de nefes almamızı sağlayan göğüs kaslarında felce neden olur.”

ARKADAŞLARINDA DA TESPİT EDİLDİ

Trinity ile aynı yemeği yiyen beş arkadaşından ikisinde daha botulizm tespit edildi. Diğer arkadaşları taburcu edilirken Trinity’nin tedavisinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.