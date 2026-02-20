İki kişiyi öldüren kadının cinayet için yapay zekaya başvurduğu iddia edildi

Güney Kore’de 20’li yaşlarında bir kadın, akıl hastalığı nedeniyle kendisine reçete edilen ilaçları bir içeceğe katarak iki kişiyi zehirleyip öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor. Kadının, cinayetleri planlarken ChatGPT’ye ölümcül etkilerle ilgili sorular sorduğu ortaya çıktı.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore’de 20’li yaşlarında bir kadın, akıl hastalığı nedeniyle kendisine reçete edilen ilaçları bir içeceğe katarak iki kişiyi zehirleyip öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor.

Polis soruşturmasında zanlının, cinayetleri planlarken ChatGPT’ye söz konusu ilaçlarla ilgili sorular yönelttiği tespit edildi. Kadının sorduğu sorular arasında “Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?”, “Ne kadar tehlikeli sayılır?” ve “Ölümcül olabilir mi?” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, zanlının ChatGPT’ye uyuşturucuyla ilgili soruları defalarca sorduğunu, alkol ve ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin tamamen farkında olduğunu aktardı.

Haberde, ilk olayın 20’li yaşlardaki bir erkekle birlikte motele giren zanlının, iki saat sonra yalnız çıkmasıyla ortaya çıktığı ifade edildi. Söz konusu kişinin ertesi gün akşam saatlerinde ölü bulunduğu bildirildi. İkinci cinayetin de başka bir erkekle başka bir motelde aynı yöntemle işlendiği öne sürüldü.

Zanlının, reçeteli psikiyatrik ilaçları bir içeceğe karıştırarak kurbanlara verdiğini de itiraf ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

