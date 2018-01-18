Kore yarımadasında iki ülke arasında kurulan sıcak temas bir adım ileriye taşınıyor. İki ülkenin sporcuları Pyeong Chang'da Şubat ayında düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'nın açılışında tek bayrak altında yürüyecek.

Kore yarımadasının iki kardeş ülkesi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Güney Kore arasında ilkbahar rüzgarları esiyor.



İki yıllık aranın ardından Kış Olimpiyatları vesilesiyle tekrar üst düzey görüşmelere başlayan iki ülke ortak bir karar aldı.



Yonhap'ın haberine göre, iki ülke sınırında bulunan Panmunjom köyünde görüşen üst düzey yetkililer, Kış Olimpiyatları'nın açılışında düzenlenecek geçit töreninde, sporcuların "Birleşik Kore" bayrağı altında yürümesinin kararlaştırıldığını açıkladı.



İki ülkenin ortak bir kadın hokey takımı kuracağını da belirten yetkililer, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Güney Kore'de yapılacak oyunlara 230 kişilik tezahürat ekibi ile 30 kişilik tekvando gösteri grubu göndereceğini de ifade etti.



İki ülkenin sporcuları, 9-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Olimpiyatlar öncesi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kumgang Dağı'nda ortak kültürel etkinlik ve Masikryong Kayak Merkezi'nde ortak antrenman da düzenleyecek.





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