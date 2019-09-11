İkiz Kuleler'e düzenlenen saldırının üzerinden 18 yıl geçti

ABD'de 11 Eylül saldırılarının 18. yılı anılıyor.

11 Eylül saldırısını bahane eden ABD, Asya ve Batı Asya'ya saldırdı. Ülkeleri böldü. Terör örgütlerine destek verdi. Ortadoğu haritasını değiştirmeye soyundu.

18 yıl önce bugün hava korsanları tarafından kaçırılan üç yolcu uçağı, İkiz Kuleler'i ve ABD Savunma Bakanlığı binalarını hedef aldı.

Beyaz Saray'ı vurmak isteyen dördüncü uçaksa düşürüldü.

Yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.

Saldırılarının üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen etkileri hala devam ediyor.

ABD tarafından 11 Eylül'ün sorumlusu olarak Usame Bin Ladin gösterildi.

Dünya kamuoyunun azımsanmayacak bir bölümü ise saldırıları ABD derin devletinin planladığına inanıyor.

11 Eylül'ün ardından ABD'nin ilk hedefi Afganistan'daki Taliban yönetimi oldu.

ABD bir ay geçmeden Afganistan'ı işgal etti.

Operasyonla Taliban yönetimi devrildi.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin saldırıdan 10 yıl sonra 2011'de öldürülse de Afganistan hala istikrardan uzak.

Afganistan bugün IŞİD militanları da dâhil teröristler için güvenli bir liman haline geldi.

ABD'nin Afganistan'ı işgalinden bu yana ise ülkede 50 binin üzerinde sivil ve 2 bin 400 civarında Amerikan askeri hayatını kaybetti.

Afganistan'ın ardından ikinci hedefse Irak'tı. Irak'ın teröre destek vermesi ve Saddam Hüseyin'in kitle imha silahına sahip olduğu yalanlarıyla ABD, Irak'a saldırdı.

Nisan 2003'te Bağdat işgal edildi.

Baas yönetimi iktidarına son verilirken Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi.

O silahların varlığıysa hiçbir zaman kanıtlanamadı.

Arap Baharıyla başlayan kırılmalar ve otorite boşlukları en çok Ortadoğu'daki radikal gruplara yaradı.

Irak'ın işgali ve Saddam'ın devrilmesi yıllar sonra yeni bir düşman yarattı.

Artık bölgedeki tehdidin yeni adı IŞİD'di.

ABD ordusu 15 Haziran 2014'ten bu yana binlerce hedefe hava saldırısı düzenledi. Sadece Irak'ta değil Suriye'de de IŞİD'e karşı operasyon düzenliyor.

ABD'nin sözde terör ile savaşı sonrası Libya da parçalandı. Kaddafi öldürüldü, ülke silahlı gruplar tarafından paylaşıldı. Bugün Libya'da çatışmalar halen devam ediyor.

Amerika ise savaşlardan yorgun düştü. Çünkü 18 yıldır savaşta. Özellikle 2019 yılında Afganistan, Irak ve Ortadoğu'daki saldırıların arkasındaki şahin kanadın tasviyesi ise bu yorgunluğu kanıtlıyor.



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