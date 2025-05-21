İklim değişikliği ormanları yaktı: 2024’te rekor düzeyde kayıp yaşandı

Maryland Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, 2024 yılında dünya genelinde orman yangınları, şimdiye dek kaydedilen en yüksek orman kaybına neden oldu. Veriler, “Global Forest Watch” platformunda paylaşıldı.

İLK KEZ TARIM DEĞİL, YANGIN İLK SIRADA

Rapora göre, 2024’te ilk kez orman kayıplarının başlıca nedeni tarım değil yangınlar oldu. Tropikal el değmemiş ormanlarda yaşanan kayıp, bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat artarak 6,7 milyon hektara ulaştı. Bu artış, küresel orman ekosistemi için kritik bir tehdit oluşturdu.

ATMOSFERE 4,1 GİGATON SERA GAZI SALINDI

Yangınların etkisi yalnızca ağaçlarla sınırlı kalmadı. 2024’te çıkan yangınlar, toplamda 4,1 gigaton sera gazı salınımına yol açtı. Bu miktar, küresel hava yolu seyahatlerinin neden olduğu karbon salımının dört katından fazla.

HAVA KİRLİLİĞİ VE SU KAYNAKLARINDA TAHRİBAT

Orman yangınlarının artışıyla birlikte hava kalitesi düştü, su kaynakları zarar gördü ve milyonlarca insanın geçim kaynağı tehlikeye girdi. Ekolojik dengenin ciddi şekilde sarsıldığına dikkat çeken uzmanlar, yangınların etkisinin sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları olduğuna işaret etti.

Global Forest Watch eş direktörü Elizabeth Goldman, verileri “küresel bir kırmızı alarm” olarak nitelendirdi. Goldman, iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla kolektif ve acil eyleme ihtiyaç olduğunu vurguladı.