İlam eyaleti sınırları şu ana kadar tam güvenlik altında

Fox News dahil Amerikan medyası, kısa bir süre önce Kürt gruplarına mensup binlerce kişinin Irak ülke sınırlarından İran içlerine girmekte olduğunu iddia etti.

İran yarı resmi haber ajansı Tasnim, kısa bir süre önce bu haberi yalanlayarak şunları söyledi: Amerika ve İsrail sahada hedeflerine ulaşamadıktan sonra, şimdi psikolojik operasyonlarla halkımızın direniş moralini bozmaya çalışıyorlar.

Kaynak şunları söyledi: Değerli İlam Eyaleti halkına, İlam eyaletinin Irak ile olan sınır hattı boyunca tam güvenliğin hakim olduğuna dair güvence veriyoruz; askeri ve güvenlik güçleri, aziz İran'ın varlığını ve sınırlarını tam anlamıyla savunmaktadır.

Güvenlik yetkilisi şunları vurguladı: Düşmanın psikolojik harekatı konusunda hiç endişelenmeyin ve haberleri güvenilir kaynaklardan takip edin.

-İran yarı resmi haber ajansı Tasnim

https://x.com/dolfiniran/status/2029322040063193403