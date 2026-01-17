İletişim Başkanlığı duyurdu: Trump'tan Erdoğan'a "Gazze Barış Kurulu" daveti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin geleceğini şekillendirecek yeni yapılanma kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndererek, Barış Kurulu'nda yer almasını istedi.

İletişim Başkanlığı duyurdu: Trump'tan Erdoğan'a "Gazze Barış Kurulu" daveti
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan "Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı"nı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) 2803 sayılı kararıyla desteklediğini duyurdu.

Alınan bu karar doğrultusunda, bölgede güvenliğin yeniden tesisi ve yıkılan kentin imarı için "Barış Kurulu ve Organları" adı altında yeni bir yapı oluşturuluyor.

TRUMP'TAN 'KURUCU ÜYELİK' TEKLİFİ

Sürece ilişkin resmi açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, Barış Kurulu'nun kurucu başkanlığını üstlenen Donald Trump'ın, 16 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan bir mektup gönderdiğini belirtti.

Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır.

Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir."

