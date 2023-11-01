İletişim Başkanlığı İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın İddialarını Yalanladı
İletişim Başkanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve devlet hesaplarından "Hamas tarafından işkence gören, öldürülen çocukların dişleri" iddiası ile paylaşılan fotoğrafların doğru olmadığını duyurdu. Uzmanların, fotoğrafta görülen dişleri inceledikleri ve çocuk dişi olmadığını tespit etti.
Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapıldı.
- Bunlar Hamas tarafından işkence gören, öldürülen ve yakılan çocukların dişleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafların incelendiği belirtildi. "İddiaya konu fotoğrafları inceleyen uzmanlar, kökleri görünen dişlerin kök yapısı ve büyüklüğü açısından çocuk dişi olmadığını belirlemiştir" denildi. Açıklamada, uzmanların fotoğraflarda görülen dişlerle ilgili, " kök ve kron morfolojileri incelendiğinde, bu dişlerin daimi dişler olduğu açıkça anlaşılmaktadır" tespitinde bulundukları ifade edildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail devlet hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla ilgili iddiaların doğru olmadığı belirtildi.