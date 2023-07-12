İlham Aliyev'den Ermenistan'a çağrı! Sınırların kağıt üzerinde teyit edilmesi gerektiğini söyledi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a çağrıda bulundu. Karadağ ve yerleşim yerlerinin resmen tanındığının kağıt üzerinde teyit edilmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, “Artık imzaların atılmasını bekliyoruz” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile olumlu havanın sürdüğüne dikkat çekerek, Karadağ ve yerleşim yerlerinin resmen tanındığının kağıt üzerinde teyit edilmesi gerektiğini belirtti.
“KAĞIT ÜZERİNDE TEYİT ZAMANI”
“Birkaç gün içinde planlanan son müzakere turları ve üst düzey temasların tek bir amacı var, o da bir barış anlaşmasına yaklaşabilmemiz." diyen Aliyev şu ifadeleri kullandı:
- Ermenistan, geçen yılın ekim ayında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırlarını kabul etti. Bu yılın mayıs ayında daha da ileri gitti ve Karabağ ve yerleşim köylerimizin dahil edilmesi de dahil olmak üzere Azerbaycan topraklarının parametrelerini resmen tanıdı. Bu olumlu bir şey. Şimdi aynı sözlerin kağıt üzerinde teyit edilmesi, imzaların atılması ve ilişkilerin kurulması zamanıdır. Her halükarda bu yöndeki çabalarımızı sürdüreceğiz.
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