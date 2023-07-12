İlham Aliyev'den Ermenistan'a çağrı! Sınırların kağıt üzerinde teyit edilmesi gerektiğini söyledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile olumlu havanın sürdüğüne dikkat çekerek, Karadağ ve yerleşim yerlerinin resmen tanındığının kağıt üzerinde teyit edilmesi gerektiğini belirtti.

“KAĞIT ÜZERİNDE TEYİT ZAMANI”

“Birkaç gün içinde planlanan son müzakere turları ve üst düzey temasların tek bir amacı var, o da bir barış anlaşmasına yaklaşabilmemiz." diyen Aliyev şu ifadeleri kullandı: