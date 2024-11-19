İlkokul önünde araç dehşeti: Çok sayıda yaralı

Xinhua haber ajansına göre, beyaz SUV, Çangdı şehrindeki Yong’an İlkokulu’nun kapısında bekleyen kalabalığın arasına daldı. Yaralılar arasında öğrenci ve velilerin olduğu bildirildi. Aracın sürücüsü, okulun güvenlik görevlileri ve orada bulunan veliler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu henüz belirsizliğini koruyor; yaralı sayısı veya olası can kaybı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çin’de kamuya açık alanlarda gerçekleşen araçlı veya bıçaklı saldırılar, sosyal sorunlar veya psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle zaman zaman yaşanabiliyor. Örneğin, Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde 11 Kasım’da bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürerek 35 kişinin ölümüne ve 43 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Yerel polis, saldırganın boşanma nedeniyle duyduğu hoşnutsuzluk yüzünden bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtmişti. Benzer şekilde, 16 Kasım’da Ciangsu eyaletinin Yişing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı. Bu saldırı, mezun olan ve işsiz kalan 21 yaşındaki bir genç tarafından gerçekleştirilmişti.