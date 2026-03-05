İlkokul saldırısına İran'dan sert tepki: ''Özgürlük marşınız bu muydu?''

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail güçlerinin Minab'taki bir ilkokulu hedef alan saldırısına ilişkin ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yayımladı.

Laricani, doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Sayın Trump, İran'da özgürlük adına bestelediğiniz marş bu muydu?" sorusunu yöneltti.

İLKOKUL SALDIRISINDA 153 CAN KAYBI

İran devlet televizyonunun 28 Şubat'ta aktardığı bilgilere göre, ABD ve İsrail, Hürmüzgan eyaletinin Minab kentinde bulunan Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na askeri bir saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda okulda bulunan 153 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi.

Laricani açıklamasında, Trump'ın benimsediği "güç yoluyla barış" teorisinin bu okul saldırısında hayatını kaybeden 153 öğrenciyle birlikte "kana bulandığını" ifade etti. Tepkisini yinelerken, "Sayın Trump İran'da özgürlük adına bestelediğiniz marş bu muydu?" ifadelerini kullanan Laricani, mesajının sonunda "Allah’ın hile ile hareket edenleri kendi elleriyle rezil ettiğini" vurguladı.

926 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey devlet yetkilisi hayatını kaybetti. Sürece dair resmi bilançoyu paylaşan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ülke genelinde gerçekleşen saldırılarda toplam 926 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.