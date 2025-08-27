İlkokula silahlı saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

ABD’nin Minnesota eyaletinde özel bir ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırganın da ölenler arasında olduğu bildirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu


ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentindeki özel Annunciation Katolik Okulu’na silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı ihbarının ardından çok sayıda polis ve ambulans olay yerine sevk edildi. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırganın da ölenler arasında olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 395 öğrencisi bulunan okulda eğitim-öğretim yılı iki gün önce başlamıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre saldırı, çocukların sabah ayini sırasında gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırı hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Trump, “FBI hızlı bir şekilde olaya müdahale etti ve şu anda olay yerindeler. Beyaz Saray bu korkunç olayı takip etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.



