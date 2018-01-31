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Imad Alemi hayatını kaybetti

Hamas'ın kurucularından 62 yaşındaki Imad Alemi, haftalar önce kendini 'yanlışlıkla' başından vurmasının ardından dün hayatını kaybetti.

Imad Alemi hayatını kaybetti

Alemi'nin 'evinde kişisel silahını incelediği sırada' yüzüne ateş etmesi sonucu ağır yaralandığı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.

Alemi'nin suikasta uğradığı iddiaları ise bir grup sözcü tarafından reddedilerek, yanlışlıkla gerçekleşmiş bir kaza olduğu konusunda açıklamada bulundular.
 
Alemi'nin ölümü Hamas bağlantılı web sitesi el-Rai tarafından bildirildi.
 
Çok sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistinli grupların üst düzey yetkilileri de yer aldı.
 
Cenaze namazından önce konuşan Heniyye, Alemi'nin Hamas'ın tüm aşamalarında etkin şekilde rol aldığını ifade ederek, "Bugün Hamas ve Filistin en samimi ve temiz adamlarından birini kaybetti." dedi.
 
Heniyye, Alemi'nin ayrıca Filistin topraklarında direniş bayrağını taşıyan Hamas liderleri için muazzam bir örnek olduğunu vurguladı./Vatan

Etiketler; #hamas #Imad Alemi
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