IMF'den Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemeye onay

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya 48 aylık kredi programının beşinci incelemesini tamamladı ve 1,1 milyar dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi.

Mert Sagit Mert Sagit
IMF'den Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemeye onay
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IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulunun Ukrayna'ya 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki beşinci incelemesini tamamladığı aktarıldı.

Beşinci incelemenin tamamlanmasının, yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında bir ödeme yapılmasına olanak tanıyacağı kaydedilen açıklamada, finansman paketi kapsamındaki toplam ödemenin 8,7 milyar dolara çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya 15,5 milyar dolarlık 48 ay süreli finansman paketinin 31 Mart 2023'te onaylandığı anımsatılarak programın, Ukrayna'nın uzun vadeli büyümesini teşvik etmek amacıyla ekonomik toparlanmayı desteklemeyi, yönetişimi geliştirmeyi ve kurumları güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Ukrayna ekonomisine dair değerlendirmelere de yer verilen açıklamada, ülke ekonominin yılın ilk yarısında beklenenden daha dirençli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yılın geri kalanı ve 2025 için görünümün, büyük ölçüde Ukrayna enerji altyapısına yönelik Rus saldırılarının devam etmesi ve savaşla ilgili belirsizlik nedeniyle dördüncü incelemeden bu yana kötüleştiği belirtildi.

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