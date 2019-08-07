Hindistan'ın özerk yönetilen Cammu Keşmir hakkında yaptığı değişikliğin ardından Pakistan Başbakanı İmran Han konuştu. Keşmir bölgesinde etnik temizlik yapılmasından endi, şe ettiğini söyleyen Han, uluslararası kamuoyunu uyardı. İran Dışişleri Bakanlığı da, Hindistan'ın kararına tepki gösterdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın, Keşmir'in özel statüsünü değiştirme kararı hakkında konuştu.



Pakistan Başbakanı Han, "Keşmir'de tüm yerli halkı ortadan kaldıracak bir etnik temizlikten korkuyorum" dedi.



Han, "Pakistan'la Hindistan arasında çıkacak savaşın kazananı olmayacaktır ama etkisi tüm dünyaya olacaktır" diyerek bölgesel sorunun küresel sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.



İmran Han, Hindistan yönetiminin kendi hukukuna ve uluslararası hukuka aykırı davrandığını belirtti.



Pakistan Parlamentosu'nda konuşan İmran Han, Ağustos 2018'den bu yana Pakistan'ın kalkınması için Hindistan ile ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını ancak sonuç alamadıklarını kaydetti.



Pakistan'ın barış arzusunun Hindistan tarafından zayıflık olarak algılandığını söyleyen Han, "Barış için uzattığımız eli bu andan itibaren geri çektik" dedi.



İmran Han, bölgede bir çatışma olasılığına da dikkat çekti. Han, "böyle bir talihsizlik yaşanırsa yine bizi suçlayacaklar hatta belki de bize saldıracaklardır ancak karşılığını veririz" şeklinde konuştu.



İran da Hindistan'ın Keşmir'in özerk statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ile Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine tepki gösterdi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.



Abbas Musevi, "İran, Hindistan ve Pakistan'dan barışçıl yöntemleri ve diyaloğu benimseyerek, bölge halkının menfaatlerini temin edecek etkili adımlar atmalarını bekliyor" ifadesini kullandı.





ulusal.com.tr