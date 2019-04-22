ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı ambargo muafiyetinin tartışıldığı günlerde Tahran önemli bir konuğu ağırlıyor. Pakistan Başbakanı İmran Han, iki günlük resmi ziyaret için İran’da. Masada, sınır güvenliği, terörle mücadele, enerji ve ticari işbirliği dosyalarının yanı sıra Beyaz Saray’ın Kudüs, Golan Tepeleri ve İran Devrim Muhafızları kararları vardı.

İran, Asya’nın stratejik ülkesi Pakistan’ın Başbakanı İmran Han’ı ağırlıyor. İki günlük resmi ziyaret kapsamında Tahran’a giden Pakistan Başbakanı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı.



Başkent'teki Cumhurbaşkanlığı Saray’ında yapılan resmi karşılama töreninin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Liderler, ikili ve heteyler arası görüşmenin ardıdan kamerakar karşınıa geçti.



İran-Pakistan ilişkilerini değerlendiren Ruhani, "Bugünkü görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar attık." dedi. İki ülkenin ilişkilerini güçlendirmek için kararlı olduklarını belirten Ruhani, "Herhangi bir üçüncü ülke İran ile Pakistan arasındaki ilişkileri etkileyemez" ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti.



Görüşmede "terörizmle mücadelede ortak hızlı tepki güçleri" oluşturma konusunda anlaşma sağlandı.



Ambargo muafiyetinin tartışıldığı bir dönemdeki buluşmanın ardından, ikili İran-Pakistan ticari ilişkilerini arttımaya karar verdiklerini ilan etti. Hasan Ruhani, İran’ın, Pakistan’ın petrol ihtiyacını karşılamaya ve daha önce yürütülen doğalgaz boru hattı projesini tamamlamak için gerekli adımlar atmaya hazır olduğunu söyledi.



Bölgenin stratejik iki limanıda konuşulan başlıklar arasındaydı.



İran Çabahar ve Pakistan Gwadar limanlarının önemine dikkat çeken Ruhani, söz konusu limanlar arasındaki ilişkilerin artmasının önemine vurgu yaptı.



Görüşmede ayrıca Amerika'nın Kudüs, Golan Tepeleri ve İran Devrim Muhafızları kararı da ele alındı.





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