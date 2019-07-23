İmran Han, Trump ile görüştü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Son dönemde bozulan ABD-Pakistan ilişkilerini ele alan iki lider görüşmenin ardından yapıcı mesajlar verdi. Trump'ın Keşmir konusunda arabulucu olmak istemesine ise Hindistan'dan tepki geldi. Hint Dışişleri Bakanlığı böyle bir talepte bulunmadıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin başında Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.İki lider yaklaşık 40 dakika basının sorularını yanıtladı. Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir meselesinde rol oynayabileceğini belirten Trump, "İki hafta önce Başbakan Narendra Modi ile beraberdim. Kendisi benim bir arabulucu olup olamayacağımı sordu. Bu konuyu da konuştuk" dedi.Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan ile Hindistan arasındaki "sorunlu" ilişkilerin iyileştirilmesinde ABD'nin katkısını önemsediklerini ifade ederek, Trump'ın bu konudaki "ara bulucu" rolünün önemli olacağını söyledi.Hindistan ise Trump'ın bu sözlerini yalanladı.Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Trump'ın, Modi'nin kendisine Keşmir konusunda "ara bulucu" olup olmayacağını sorduğu yönündeki açıklaması yalanlandı. Böyle bir talepte bulunulmadığı belirtildi.Trump ayrıca, geçen yıl ABD'nin Pakistan'a askeri yardımlarını kesmesiyle ilgili olarak konuştu.ABD Başkanı "Yıllarca Pakistan'a yıllık 1,3 milyar dolar yardım yaptık. Sorun şu ki o zaman Pakistan bizim için bir şey yapmıyordu. Dürüst olmak gerekirse şu anda Pakistan'la daha iyi ilişkilerimiz var ve bu bahsettiğimiz yardım duruma göre geri dönebilir" dedi.Pakistan Başbakanı Han iki ülke arasındaki ilişkileri yeni dönemde daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını vurguladı.ABD Başkanı Trump, Afganistan hakkında da konuştu.Trump, Pakistan'ın da yardımıyla Afganistan'da uzun yıllardır süren savaş durumuyla ilgili yakın zamanda sonuç almayı umduklarını dile getirdi.Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum" dedi.