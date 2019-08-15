Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özerkliğini kaldırmasından bu yana Pakistan ile Hindistan arasında gerilim sürüyor. Pakistan Başbakanı İmran Han, Srebrenista katliamını hatırlatarak uluslararası kamuoyunu Keşmir konusunda uyardı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise aldıkları kararı savundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han uyardı. "Keşmir ikinci bir Srebrenitsa olmasın" diyerek dünyaya seslendi.



Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikaları nedeniyle uluslararası toplumu uyardı.



İmran Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Keşmir'de durumun daha da kötüleşebileceğini söyledi.



Pakistan Dışişleri Bakanlığından bayram öncesi yapılan açıklamada Hindistan'ın, Kurban Bayramı'nda Cammu Keşmir'deki Müslümanların dini özgürlüklerini yaşamalarına müdahalesinin insan haklarına ve evrensel hukuka aykırı olduğu bildirilmişti.



Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'ın Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada Keşmir kararını savundu.



Narendra Modi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan özel statünün bölgede ayrılık hareketini körüklediğini iddia etti. Modi, bölge dışından biriyle evlenmeleri halinde kadınların miras haklarını kaybedecekleri yasa nedeniyle kadınlara haksızlık yapıldığını söyledi.



ulusal.com.tr