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İngiliz Başbakanı May'ın en zor günü

Avrupa Birliği ve İngiltere'nin aylardır gündeminden düşmeyen Brexit Anlaşması İngiliz Avam Kamarası'nda oylanacak. AB yanlılarıyla birlikte karşıtların da memnun olmadığı anlaşmanın oylamada reddedilmesi bekleniyor.

İngiliz Başbakanı May'ın en zor günü

İngiltere'de parlamento, hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını oylayacak.

İngiliz Hükümeti ile Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci üzerine uzlaştıkları anlaşmanın oylanacağı toplantıda anlaşmanın reddedilmesi bekleniyor.

Ülkede hiçbir kesimi tatmin etmeyen anlaşmaya, May'in partisinden de 100'den fazla milletvekilinin ret oyu vereceği öngörülüyor.

Brexit anlaşması parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında oylanacak.

Anlaşmanın kabulü halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak. 

Anlaşmasının reddi halinde ise İngiltere'de May'in istifasından erken seçime ve yeni referanduma kadar bir dizi seçenek masaya gelebilecek.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #may #ingiliz başbakanı
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